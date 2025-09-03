Врач оценила пользу раздельного питания для людей

Раздельное питание, которое может помочь при проблемах с пищеварением, не стоит доводить до абсурда. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в организме человека разные отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) переваривают разную пищу. Поэтому не стоит смешивать несочетаемые продукты, например, мясо и торт, в большом количестве. Иначе можно столкнуться с брожением и дискомфортом. При этом врач подчеркнула, что ЖКТ людей приспособлен для смешанного питания и может переваривать жиры, белки и углеводы в небольшом количестве одновременно.

«Нашему организму нужны все компоненты <...>. Поэтому идеальным примером сбалансированного подхода является так называемая «гарвардская тарелка»: половина – овощи, четверть – сложные углеводы и еще четверть – белки. Это и есть пример разумного смешанного питания, которое обеспечивает организм всем необходимым без крайностей», – заключила Соломатина.

Нутрициолог, терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова до этого говорила, что людям не требуется придерживаться раздельного питания, поэтому можно сочетать между собой любые продукты. Она пояснила, что мода на раздельное употребление продуктов была вызвана новостью о том, что в желудке у человека перевариваются только белки, а все остальное — в двенадцатиперстной кишке.

