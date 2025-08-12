На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач оценила необходимость раздельного питания для людей

Врач Чернышова: людям не нужно придерживаться раздельного питания
Людям не требуется придерживаться раздельного питания, поэтому можно сочетать между собой любые продукты. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова.

Она пояснила, что мода на раздельное употребление продуктов была вызвана новостью о том, что в желудке у человека перевариваются только белки, а все остальное — в двенадцатиперстной кишке.

«Наш организм устроен так, что он может переваривать белки, жиры и углеводы при одновременном приеме. Так что таких строгих запретов, что надо есть отдельно от чего-то — нет. Обычные продукты питания, хлеб, все, что угодно, содержат все три этих группы продуктов: белки, жиры, углеводы. Поэтому раздельное питание как таковое невозможно», — подчеркнула Чернышова.

Однако для облегчения работы пищеварительной системы врач посоветовала ограничиваться двумя-тремя блюдами в один прием пищи.

Международная команда исследователей до этого выяснила, что дети, которые с раннего возраста проявляют заботу, готовность помогать и умение сотрудничать, в подростковом возрасте чаще продолжают придерживаться здорового рациона.

Ранее россияне назвали главные причины своих проблем со здоровьем.

