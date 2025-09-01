На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще выбирать отечественные продукты питания

H&N: российские бренды прочно закрепились в потребительских предпочтениях
true
true
true
close
Пресс-служба H&N

Россияне все более осознанно выбирают отечественные продукты питания, а бренды, выросшие в России, прочно закрепились в потребительских предпочтениях. Об этом заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N) Руслан Алисултанов.

По его словам, за прошедшие три года структура рынка в России заметно трансформировалась. Отечественные производители заняли освободившиеся ниши и нарастили мощности, а российские бренды стали восприниматься покупателями как надежные и близкие потребителю.

При этом, как отмечает Алисултанов, также усилилась конкуренция между российскими производителями, потому иностранные компании в случае возвращения окажутся в новом и гораздо более сложном окружении.

«Нарратив «импортное — значит хорошее» уже не актуален для российского рынка. Россияне выбирают отечественный продукт. Это важный сигнал: курс на продовольственную безопасность и поддержку национального производителя полностью совпал с ожиданиями общества», — отметил Алисултанов.

В H&N добавили, что тренд подтверждается как настроениями потребителя, но и объективными данными. На основании данных консалтинговой компании «Яков и партнеры» сообщается, что с 2021 года объемы отгружаемых российскими производителями товаров выросли на треть, и по итогам минувшего года достигли 82 трлн руб., что свидетельствует о растущем спросе на российские товары и готовности отечественного бизнеса его удовлетворять.

При этом, по мнению Алисултанова, российский рынок остается открытым для новых идей. В частности, азиатские игроки вносят разнообразие в отдельные категории и подталкивают российских производителей запускать новые линейки.

«Для нас в нашей отрасли очевидно, что у нас крепнет глобальный тренд на правильное питание, высокобелковые и функциональные продукты. Это естественный стимул для развития, но в целом — именно отечественные компании формируют основу рынка и уверенно задают тон», — резюмировал Алисултанов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами