Россияне стали чаще выбирать отечественные продукты питания

Россияне все более осознанно выбирают отечественные продукты питания, а бренды, выросшие в России, прочно закрепились в потребительских предпочтениях. Об этом заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N) Руслан Алисултанов.

По его словам, за прошедшие три года структура рынка в России заметно трансформировалась. Отечественные производители заняли освободившиеся ниши и нарастили мощности, а российские бренды стали восприниматься покупателями как надежные и близкие потребителю.

При этом, как отмечает Алисултанов, также усилилась конкуренция между российскими производителями, потому иностранные компании в случае возвращения окажутся в новом и гораздо более сложном окружении.

«Нарратив «импортное — значит хорошее» уже не актуален для российского рынка. Россияне выбирают отечественный продукт. Это важный сигнал: курс на продовольственную безопасность и поддержку национального производителя полностью совпал с ожиданиями общества», — отметил Алисултанов.

В H&N добавили, что тренд подтверждается как настроениями потребителя, но и объективными данными. На основании данных консалтинговой компании «Яков и партнеры» сообщается, что с 2021 года объемы отгружаемых российскими производителями товаров выросли на треть, и по итогам минувшего года достигли 82 трлн руб., что свидетельствует о растущем спросе на российские товары и готовности отечественного бизнеса его удовлетворять.

При этом, по мнению Алисултанова, российский рынок остается открытым для новых идей. В частности, азиатские игроки вносят разнообразие в отдельные категории и подталкивают российских производителей запускать новые линейки.

«Для нас в нашей отрасли очевидно, что у нас крепнет глобальный тренд на правильное питание, высокобелковые и функциональные продукты. Это естественный стимул для развития, но в целом — именно отечественные компании формируют основу рынка и уверенно задают тон», — резюмировал Алисултанов.