Вопрос экстрадиции украинца по делу о «Северных потоках» рассмотрят по видеосвязи

В Италии рассмотрят вопрос экстрадиции Кузнецова по делу об «СП» по видеосвязи

Суд итальянского города Болонья проведет заседание по вопросу экстрадиции украинского гражданина Сергея Кузнецова в режиме видеосвязи. Об этом сообщил адвокат подозреваемого, передает РИА Новости.

Кузнецов фигурирует в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.

В среду стало известно, что Апелляционный суд Болоньи на заседании 3 сентября рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов «Северный поток».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова заявила, что версия о подрыве «Северных потоков» дайверами говорит о профнепригодности НАТО.