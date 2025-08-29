На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова: версия о подрыве «Северных потоков» дайверами говорит о профнепригодности НАТО

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова НАТО в ходе брифинга заявила о том, что блок НАТО нужно распустить за профнепригодность, если верить версии о подрыве «Северных потоков». Об этом сообщаетТАСС.

«Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что задержание украинца в годовщину подрыва — скорее совпадение, призванное отвлечь внимание общественности и скрыть истинных заказчиков и организаторов диверсии. По ее словам, попытки списать масштабный теракт на любителей-дайверов и замести следы, ведущие в сторону западных спецслужб, «просто несостоятельны».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою причастность и отказался добровольно вылетать в Германию. Решение о его экстрадиции ожидается 3 сентября.

Ранее Захарова процитировала Высоцкого в ответ на заявление дипломатов ЕС.

