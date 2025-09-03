Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца хотят выдать Германии

Апелляционный суд Болоньи на заседании 3 сентября рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом РИА Новости сообщил адвокат гражданина Украины.

По словам адвоката, сейчас есть время, чтобы ознакомиться с документами обвинения, полученными из Германии, а также разработать стратегию защиты в суде. Юрист уточнил, что после задержания Кузнецова «у итальянских судебных органов есть два месяца на то, чтобы определиться с решением».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что фигурант дела о подрыве СП Кузнецов просил телефонные разговоры с супругой.