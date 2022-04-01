Дерипаска предложил полностью запретить одноразовый пластик на Байкале

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо запретить использование одноразового пластика в зоне Байкала. Об этом предприниматель написал в Telegram-канале.

«Надо, как минимум, запретить использование любого одноразового пластика в зоне Байкала», — написал Дерипаска.

Он добавил, что лучше всего на время ограничить поток «дикарей» и навести порядок в инфраструктуре. Причем лучше всего ввести ограничение на два-три года.

По его словам, сейчас экологическая ситуация на Байкале усугубляется: с каждым годом растет концентрация микропластика, появляющегося из-за рассыпания бытового пластика от бутылок, пакетов и других продуктов из полимеров, которые никто не утилизирует.

Бизнесмен поделился, что все причины бедствия всем хорошо известны. В частности, это промышленное развитие в бассейне Селенги и дикий туризм, где отдыхают «турварвары».

Он призвал идти в вопросе защиты озера на самые жесткие меры, так как в противном случае будущие поколения «спасибо» не скажут.

В середине марта пресс-служба администрации Московской области сообщила, что на территории экотехнопарка «Восток» группы «ЭкоЛайн» в подмосковном Егорьевске стартовала заливка фундамента комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию во 2 квартале 2023 года.