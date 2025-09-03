На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спрос на перелеты в КНР резко вырос после решения Пекина о безвизе для россиян

S7: бронирование авиабилетов в Китай из России выросло на 50% после отмены виз
true
true
true
close
Depositphotos

Количество бронирований авиабилетов в Китай из России выросло на 50% за сутки после объявления о введении безвизового режима. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба авиакомпании S7.

«За последние 24 часа мы фиксируем значительный рост спроса на направления в города Китая. Количество бронирований увеличилось в 1,5 раза», — отметили в авиакомпании.

Россия уже обратилась к Китаю за дополнительными разъяснениями условий въезда и пребывания граждан РФ в рамках безвизового режима, введенного Пекином.

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ анонсировали ответную отмену виз для граждан Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами