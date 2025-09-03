Спрос на перелеты в КНР резко вырос после решения Пекина о безвизе для россиян

S7: бронирование авиабилетов в Китай из России выросло на 50% после отмены виз

Количество бронирований авиабилетов в Китай из России выросло на 50% за сутки после объявления о введении безвизового режима. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба авиакомпании S7.

«За последние 24 часа мы фиксируем значительный рост спроса на направления в города Китая. Количество бронирований увеличилось в 1,5 раза», — отметили в авиакомпании.

Россия уже обратилась к Китаю за дополнительными разъяснениями условий въезда и пребывания граждан РФ в рамках безвизового режима, введенного Пекином.

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ анонсировали ответную отмену виз для граждан Китая.