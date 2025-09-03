В МИД РФ анонсировали ответную отмену виз для граждан Китая

Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая при поездках в Россию в настоящее время прорабатывается. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования», — сказала дипломат.

2 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По его словам, решение было принято в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам жителей Китая и других стран.

В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

