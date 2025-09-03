МИД РФ уточняет детали решения Пекина о безвизовом режиме для россиян

Россия обратилась к Китаю за дополнительными разъяснениями условий въезда и пребывания граждан РФ в рамках безвизового режима, введенного Пекином. Об этом говорится на официальном стайте в МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ уточнила, что вопрос о взаимной отмене виз для китайских граждан в России находится в стадии проработки. Полученная от китайской стороны информация будет опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

