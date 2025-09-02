Китай с 15 сентября отменит визы для россиян. Как это повлияет на турпоток?

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Он будет действовать год, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России», — уточнил дипломат.

По его словам, россияне смогут приехать в Китай с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, а также обмена визитами.

«Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай», — добавил Го Цзякунь.

Как безвиз повлияет на турпоток?

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что отмена визового режима была долгожданной. Как подчеркнули в РСТ, это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока.

В организации ожидают, что направление сравняется по популярности с Турцией и Таиландом. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что число россиян, посетивших Китай, до конца года может вырасти вдвое.

«Данное решение, на наш взгляд, влечет увеличение туристического потока из России на материковый Китай на 30-40%. Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление.

За первое полугодие этого года страну посетили, по данным ФСБ, более 1 млн туристов из России. Общая цифра может достичь по итогам года свыше 2 млн», — пояснил Горин.

По его словам, турагентства уже сейчас предлагают пакетные туры, которые конкурируют с другими странами, благодаря чему в рейтинге выезда Китай сейчас занимает третье место после Турции и ОАЭ.

Такой же рост прогнозируют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам вице-президента АТОР, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Артура Мурадяна, в основном будут востребованы поездки на материк.

«Здесь надо понимать, что Хайнань — популярный пляжный курорт в Китае — от нововведения не выиграет, потому что он и ранее был безвизовым», — объяснил Мурадян.

Отмена виз для россиян позволит еще больше развить деловой туризм, откроет жителям удаленных регионов возможность для поездок в КНР в качестве туристов, добавил он. Что касается подорожания билетов, то, как отметил эксперт, оно вряд ли произойдет. Однако могут наблюдаться всплески цен.

«Мы не ожидаем роста стоимости перевозок. <…> Это связано с тем, что на российском рынке представлено большое количество китайской перевозки. Наши перевозчики имеют широкое покрытие в разных странах, включая Китай. Возрастающий турпоток всегда приводит к конкуренции между авиакомпаниями, что сдерживает рост цен на билеты. Возможны спекулятивные всплески цен на авиабилеты, связанные с пиковым спросом россиян на поездки в Китай — например, в праздники и после отмены виз», — добавил вице-президент АТОР.

Интерес уже вырос

Как рассказал ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, интерес россиян к бронированию авиабилетов и проживания в отелях Китая после объявления о введении безвиза уже вырос в два раза.

«Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в два раза. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более», — добавил он.

По словам Брагина, возможность путешествовать без виз по всей территории Китая — это очень важная новость для самостоятельных путешественников. Ранее безвизовый режим действовал только на острове Хайнань, а также в рамках транзита. В некоторых городах россияне могли находиться без визы 24 часа, в других — до 10 дней, при этом обязательным условием являлось наличие актуального билета в третью страну.

«Здесь были ограничения по регионам посещения, плюс необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане. Кроме того, расширятся возможности для транзитных путешественников, направляющихся через Китай в другие страны Азии», — заключил директор АТАГ.

Россиянам было непросто получить визы в Китай, процедура из оформления сильно их отпугивала, несмотря на то, что стоимость путешествий в КНР не слишком высока, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Туроператоры уже строят большие планы на 2026 год, в том числе на новогодние праздники — ожидается, что многие россияне поедут в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Перелет в обе стороны обойдется в сумму около 50 тыс. рублей, а жителям Владивостока вообще можно найти авиабилеты за 8 тыс. рублей, сообщил он НСН.