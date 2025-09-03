Аналитики составили топ-5 самых интересных для россиян городов Китая

Рейтинг из пяти наиболее интересных для российских туристов городов Китая возглавила столица – Пекин. Знакомство с ним рекомендуется начать с самого крупного дворцового комплекса в мире – Запретного города, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Яндекс Путешествий».

В Пекине россиянам советуют также увидеть храм Неба, в котором раньше проводились обряды для богатого урожая. Кроме того, в столице можно погулять по хутунам – узким улочкам с традиционными дворами, увидеть Великую Китайскую стену.

Вторым городом в рейтинге стал Шанхай – здесь эксперты рекомендуют обязательно побывать на набережной Вайтань, с которой открывается удивительный вид на знаменитый современный район Пудун с телебашней «Восточная жемчужина» и небоскрёбом Shanghai Tower. В этом же городе можно увидеть традиционную архитектуру, если отправиться в сад «Юйюань» и Старый город, а также оценить современное искусство в музее Power Station of Art. Туристам в Шанхае советуют побывать на торговой улице Нанкинлу, а также в вечернее время отправиться в речное путешествие по горящему огнями району Хуанпу.

Третье место в топе занял город Шэньян, в котором туристы могут поближе познакомиться с историей династии Цин, увидеть императорский дворец, а также мавзолеи «Чжаолин» и «Фулин», включённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее следует Урумчи, который обычно привлекает путешественников парком «Красная гора», а также живописными лавандовыми полями в окрестностях города. В этом городе россияне могут приобрести специи, ковры, украшения и еду с оттенком уйгурских традиций.

Пятое место заняла уже популярная среди российских туристов Санья – это город-курорт на острове Хайнань. Особенно он знаменит 108-метровой статуей богини Гуаньинь в комплексе «Наньшань» и тропическим парком «Янода» с джунглями и стеклянным мостом. Здесь же неподалеку расположен потухший вулкан Мааньшань, рядом находится парк «Чжанцзяцзе» со скалами-столбами, ставший пейзажем в съёмках фильма «Аватар».

Напомним, Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

