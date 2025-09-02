Турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян

В Китае среди российских туристов популярны исторические экскурсии и пляжный отдых. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, в числе самых популярных направлений также находятся гастротуризм и китайская медицина. Он отметил, что за классическим пляжным отдыхом туристы приезжают на остров Хайнань.

«Если говорить про материк, то это и историческая составляющая экскурсионная, это и гастротуризм, это и китайская народная медицина, которая набирает популярность у российских туристов, и посещение крупных хай-тек мегаполисов и инфраструктурных производственных центров, таких как Гуанчжоу», — заключил Мурадян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь до этого заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По его словам, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР.

Ранее в РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России.