На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян

Турэксперт Мурадян: пляжный отдых в Китае популярен среди россиян
true
true
true
close
Shutterstock

В Китае среди российских туристов популярны исторические экскурсии и пляжный отдых. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, в числе самых популярных направлений также находятся гастротуризм и китайская медицина. Он отметил, что за классическим пляжным отдыхом туристы приезжают на остров Хайнань.

«Если говорить про материк, то это и историческая составляющая экскурсионная, это и гастротуризм, это и китайская народная медицина, которая набирает популярность у российских туристов, и посещение крупных хай-тек мегаполисов и инфраструктурных производственных центров, таких как Гуанчжоу», — заключил Мурадян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь до этого заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По его словам, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР.

Ранее в РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами