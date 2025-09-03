На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе беспилотник упал на жилой дом

Губернатор Шапша: в Калуге беспилотник упал на жилой дом, никто не пострадал
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Калуге беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На окраине Калуги подавленный беспилотник упал на частное жилое здание. Жители не пострадали», — написал он.

Администрация Калуги, заверил Шапша, окажет необходимую помощь в ремонте.

Глава региона добавил, что десять украинских дронов также перехватили над Барятинским, Мосальским, Кировским, Перемышльским, Дзержинским, Юхновским районами. На местах происшествия работу осуществляют сотрудники оперативных служб, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Утром 3 сентября министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 до 7:00 (мск) перехватили 105 БПЛА ВСУ над регионами России.

Военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

Ранее российский оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО.

