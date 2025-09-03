Военные перехватили 105 беспилотников над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 7:00 (московское время; в ночь на 3 сентября) перехватили 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети, и повреждены несколько домов в Белой Калитве и в поселке Коксовый.

В Краснодарском крае четыре дома пострадали после падения обломков БПЛА.

В Крыму движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

