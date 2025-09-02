Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО

Российский оператор ударного FPV-дрона в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ и вскрыл его. Таким образом он повторил трюк героя «Звездных войн» Люка Скайуокера, пишет РИА Новости.

Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал, что оператор нашел брешь в защите укрытой от дронов дороги, по которой противник осуществлял подвоз боекомплекта и личного состава, и пролетел внутрь.

«Как Люк Скайуокер по тоннелю «Звезды Смерти» в четвертом эпизоде фильма «Звездные войны», пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров», — отметил «Витязь».

Он добавил, что в результате успешно проведенной операции логистический канал ВСУ теперь находится под полным контролем российских военных из группировки войск «Север».

До этого сообщалось, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих ВСУ. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) они разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные ВС РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.