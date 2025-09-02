На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО

РИА: оператор FPV-дрона взломал оборону ВСУ, повторив трюк Люка Скайуокера
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российский оператор ударного FPV-дрона в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ и вскрыл его. Таким образом он повторил трюк героя «Звездных войн» Люка Скайуокера, пишет РИА Новости.

Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал, что оператор нашел брешь в защите укрытой от дронов дороги, по которой противник осуществлял подвоз боекомплекта и личного состава, и пролетел внутрь.

«Как Люк Скайуокер по тоннелю «Звезды Смерти» в четвертом эпизоде фильма «Звездные войны», пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров», — отметил «Витязь».

Он добавил, что в результате успешно проведенной операции логистический канал ВСУ теперь находится под полным контролем российских военных из группировки войск «Север».

До этого сообщалось, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих ВСУ. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) они разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные ВС РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
