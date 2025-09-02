На стройке в Петербурге бочка весом почти тонну рухнула на рабочего, он не выжил

В Петербурге рабочий получил серьезные травмы на строительном объекте, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции СЗФО.
Инцидент произошел на стройке в Московском районе города. Во время рабочего дня сотрудники поднимали груз, но в какой-то момент на одного из них упала бочка, весившая около тонны.
Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место и осмотрели место.
«Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция проводит проверку. В данный момент устанавливаются причины несчастного случая», – сообщается в публикации.
До этого в Тюменской области мужчина потерял руку после травмы на производстве. На рабочем месте транспортная лента затянула его под корпус ограждения транспортера. После несчастного случая он утратил трудоспособность.
В результате работодатель предоставил мужчине заем на протез. Представитель предприятия через суд потребовал у россиянина задолженность по договору. Всего ответчик остался должен работодателю 2,5 млн рублей.
Ранее в Москве на видео попало, как грузовик придавил рабочего к стене.