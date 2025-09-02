На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как грузовик придавил рабочего к стене

В Москве на видео попало, как грузовик придавил мужчину к стене
true
true
true

В Москве грузовик сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Жесткие кадры. На складе в районе Очаково-Матвеевское во время маневра задним ходом водитель грузовика сбил <…> человека, прижав его к стене», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Изнанка Москвы» опубликовал кадры, на которых видно, как грузовик медленно подъезжает к мужчине и сбивает его. По информации канала, человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в городе Миассе Челябинской области легковой автомобиль с человеком в салоне перевернулся на мокрой дороге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина на большой скорости вылетает с проезжей части и переворачивается. После ДТП из автомобиля выбирается водитель. По словам очевидцев произошедшего, вытащить транспорт из грязи получилось только через три часа.

Кроме того, в Москве на МКАД столкнулись грузовики.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами