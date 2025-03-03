Тюменский завод заплатит 2,5 млн рабочему, который лишился руки из-за конвейера

В Тюменской области мужчина потерял руку на работе и остался должен заводу за протез. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Пострадавший работал оператором смесительной башни на «Комбинате строительных материалов». 28 января 2022 года, когда рабочий занимался очисткой барабана лоткового ленточного конвейера, с ним произошел несчастный случай. Транспортерная лента затянула мужчину под корпус ограждения транспортера, и он получил серьезные увечья. Мужчина потерял руку, утратил трудоспособность и возможность вести привычный образ жизни. Он рассказал, что до сих пор его беспокоят боли, в том числе «фантомные», а кроме того, вынужден все делать левой рукой, хотя являлся правшой, из-за чего испытывает сложности в быту.

В декабре 2022 года бывший работодатель мужчины, АО «КСМ», ответственный за допущенные нарушения, предоставил пострадавшему заем на протез, а затем через суд потребовал у него 620 тыс. руб. в счет задолженности по договору и еще 17,4 тыс. руб. за государственную пошлину. В итоге суд в полном объеме удовлетворил требования компании к бывшему сотруднику и взыскал с нее 2,5 млн в качестве компенсации морального вреда.

Ранее спортсменку обязали выплатить 100 тысяч рублей тренеру, который рассек ей голову.