В Тюмени осудили мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Тюменца оштрафовали за то, что он угрожал следователю под видом сотрудника ФСБ

Житель Тюмени угрожал следователю, выдавая себя за сотрудника регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

В материале говорится, что в отношении мужчины по имени Илья Шевченко было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Речь идет о применении насилия по отношению к представителю власти.

«[Тюменец] выдавал себя за сотрудника РУ ФСБ и угрожал следователю СК РФ. Мужчина пытался запугать представителя власти прямо при исполнении обязанностей», — отмечается в публикации.

В результате суд признал жителя Тюмени виновным в совершении вменяемого преступления и обязал его выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.

28 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в отдел полиции в Орске ворвался полуголый накачанный мужчина, который набросился на сотрудников и избил их. Инцидент произошел 20 августа. По информации журналистов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала мужчина избил одного стража порядка, а затем бросил на пол второго. При этом третьего правоохранителя он не тронул, вместо этого пытаясь ему что-то объяснить.

После драки нарушитель ушел, и впоследствии сотрудники ОМОНа задержали его по месту жительства. Мужчина принес извинения за свои действия, но против него все равно возбудили дело по ст. 318 УК РФ.

Ранее в Ярославле пьяный мужчина бросил в полицейских гранату.