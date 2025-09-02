В Тюмени осудили мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Житель Тюмени угрожал следователю, выдавая себя за сотрудника регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».
В материале говорится, что в отношении мужчины по имени Илья Шевченко было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Речь идет о применении насилия по отношению к представителю власти.
«[Тюменец] выдавал себя за сотрудника РУ ФСБ и угрожал следователю СК РФ. Мужчина пытался запугать представителя власти прямо при исполнении обязанностей», — отмечается в публикации.
В результате суд признал жителя Тюмени виновным в совершении вменяемого преступления и обязал его выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.
28 августа Telegram-канал Baza сообщил, что в отдел полиции в Орске ворвался полуголый накачанный мужчина, который набросился на сотрудников и избил их. Инцидент произошел 20 августа. По информации журналистов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сначала мужчина избил одного стража порядка, а затем бросил на пол второго. При этом третьего правоохранителя он не тронул, вместо этого пытаясь ему что-то объяснить.
После драки нарушитель ушел, и впоследствии сотрудники ОМОНа задержали его по месту жительства. Мужчина принес извинения за свои действия, но против него все равно возбудили дело по ст. 318 УК РФ.
