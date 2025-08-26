На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин бросил в полицейских гранату и стал фигурантом дела

В Ярославле пьяный мужчина бросил в полицейских гранату
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле пьяный местный житель оказал полицейским сопротивление, бросив в них гранату. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 августа в подъезде дома на улице Курчатова. 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил страйкбольную гранату в сотрудников полиции с целью воспрепятствовать их законной деятельности по пресечению преступлений и правонарушений. В результате взрыва пластмассовые осколки попали в стражей порядка, причинив им физическую боль.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее пьяные мужчины угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в петербургском ТЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами