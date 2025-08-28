Полуголый мужчина ворвался в российский отдел полиции и избил сотрудников

Baza: в Орске полуголый мужчина ворвался в отдел полиции и избил сотрудников

А отдел полиции в Орске ворвался полуголый накачанный мужчина, который набросился на сотрудников и избил их. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 августа в отделе полиции Октябрьского района. Пьяный мужчина ворвался в здание и сразу накинулся на стражей порядка. Сначала он избил одного сотрудника, затем бросил на пол второго. При этом третьего правоохранителя он не тронул, а пытался что-то ему объяснить.

После драки нападавший ушел. Задерживать мужчину по месту жительства направили отряд ОМОНа. Нападавший принес извинения за свои действия, но это не помогло избежать ответственности. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

