Российский военблогер возмутился досмотром пассажира в военной форме в аэропорту

Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Российский военблогер Алексей Живов назвал скотством особый досмотр пассажира в военной форме в московском аэропорту Шереметьево. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Автор блога напомнил, что участникам специальной военной операции приходится долгое время жить в тяжелых условиях и выполнять сложные боевые задачи, а по возвращении в отпуск сталкиваться с предвзятым отношением. Живов отметил, что военнослужащие находятся в блиндажах, дрожащих от ударов 155-мм артиллерии, собирают останки сослуживцев и рискуют попасть под обстрел беспилотников украинских войск.

«Тебе наконец-то дают долгожданный отпуск, ты едешь к жене и сыну, они тебя полгода не видели. По форме, может даже с медалью на груди. И тут тебе в аэропорте Шереметьево: «Мужчина в военной форме, вас отдельно шмонать будем, вдруг вы гранату везете». Какое же это скотство…», — написал блогер.

2 сентября депутат Госдумы VIII созыва от Единой России Андрей Гурулев пожаловался на дополнительный досмотр в аэропорту Шереметьево. Он рассказал, что накануне в аэропорту Шереметьево произошла странная ситуация. Мужчина прошел рамку на входе, его внимательно осмотрели и пропустили дальше. Однако при прохождении контроля его снова начали внимательно досматривать, но отдельно от других пассажиров. Депутата попросили пройти «отдельно». Старшая смены не смогла внятно объяснить причины, затем другой сотрудник сказал, что военнослужащие спецоперации проходят контроль отдельно из-за повышенного риска пронести с собой «гранату или патроны».

Ранее в Челябинске вдова участника СВО лишилась более чем 10 млн рублей из-за мошенников.

