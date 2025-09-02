На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат ГД осудил практику особого досмотра людей в военной форме в аэропортах

Депутат Гурулев: дополнительный досмотр военных в аэропортах вызывает вопросы
Депутат Госдумы VIII созыва от Единой России Андрей Гурулев (на фото) пожаловался на дополнительный досмотр в аэропорту Шереметьево. Ситуацию он описал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что накануне в аэропорту Шереметьево произошла странная ситуация. Мужчина прошел рамку на входе, его внимательно осмотрели и пропустили дальше. При прохождении контроля его снова начали внимательно досматривать, но отдельно от других пассажиров. Депутата попросили пройти «отдельно».

В ответ на просьбу парламентарий попросил объяснить причины особого отношения. Старшая смены не смогла внятно объяснить причины, затем другой сотрудник сказал, что военнослужащие спецоперации проходят контроль отдельно из-за повышенного риска пронести с собой «гранату или патроны».

Гурулев уточнил, что проходил все рамки и датчики не показали подозрительной активности. В ответ на это специалисты заявили, что приборы могут не заметить опасные предметы.

«Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — возмутился он.

Политик подчеркнул, что подобное отношение к людям в военной форме вызывает вопросы. По его словам, в Домодедово солдат часто размещают в бизнес-зале и оказывают нормальные услуги. Депутат отметил, что отсутствие бойцов в бизнес-зале в Шереметьево «о многом говорит». Гурулев выразил желание направить отчет о произошедшем в компетентные службы и намерен получить ответ и выяснить причины подобных инцидентов.

Ранее житель Уфы получил условный срок за дебош в самолете.

