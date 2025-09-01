На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске вдова участника СВО лишилась более чем 10 млн рублей из-за мошенников

В Челябинске мошенники выманили у вдовы участника СВО более 10 млн рублей
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Вдова участника спецоперации стала жертвой мошенников, отдав им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Челябинской области.

Аферисты связались с 37-летней женщиной через мессенджер и представились сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, неизвестные якобы оформили на ее имя кредит и отправили полученные деньги в поддержку недружественной страны. В результате в отношении пострадавшей якобы организовали проверку.

«Затем женщине позвонил лже-сотрудник Центрального банка, который подтвердил ранее изложенную информацию», – сообщается в публикации.

Чтобы избежать уголовного преследования, вдова участника СВО перевела мошенникам на продиктованные счета средства, часть из которых она получила от продажи квартиры. Была она продана ранее или под давлением аферистов, не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянам объяснили, как распознать, что пишут со взломанного аккаунта.

