В Москве пассажирка метро засняла ублажавшего себя прямо перед ней мужчину

В Москве мужчина удовлетворил себя в вагоне метро и попал под арест
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пассажирка московского метро уличила стоявшего рядом с ней мужчину в попытке удовлетворить себя. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на фиолетовой ветке. По данным Telegram-канала, зашедший на одной из станций незнакомец встал напротив женщины и стал ублажать себя через одежду.
На кадрах, прикрепленных к публикации, заметно, как он держит руки ниже пояса, пока пассажирка ругает его за эти действия.

«Больше нет мест, где это делать? Не стремно? Не стыдно? Полицию, может быть, вызвать?», – спрашивает у неизвестного женщина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на следующий день, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам пассажир признал вину, ему назначили пять суток административного ареста.

До этого в Новосибирске мужчина подошел к двум девушкам и стал ублажать себя. Испугавшиеся девушки сняли все на камеру.

Ранее в Екатеринбурге мужчина без одежды преследовал на машине двух школьниц и при этом ублажал себя.

