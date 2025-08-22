На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске мужчина мастурбировал на лавочке при юных девушках

В Новосибирске мужчина занялся онанизмом на лавочке при юных девушках
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧЕМСКОЙ»

В Новосибирске мужчина оголился и стал онанировать на лавочке при двух юных девушках. Об этом сообщает Telegram-канал «Чемской».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Герцена в Северо-Чемском жилмассиве. Неизвестный мужчина не славянской внешности совершил развратные действия в присутствии двух девушек в возрасте 17-ти и 18-ти лет. Пострадавшие испугались и зафиксировали происходящее на камеру мобильного телефона.

По словам местных жителей, это не первый случай — тот же мужчина ранее приставал к несовершеннолетней девочке в подъезде и неоднократно совершал аналогичные действия на этой территории.

До этого неизвестный мастурбировал на глазах у девочек в детском парке в Анапе. На снятом школьницами видео видно, как он прячется за дерево, снимает штаны и начинает онанировать.

Ранее онанист пробрался на забег в Нижнем Новгороде и мастурбировал.

