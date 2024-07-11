Голый россиянин преследовал школьниц на иномарке и ублажал себя

В Екатеринбурге обнаженный мужчина за рулем Renault Logan преследовал двух девятиклассниц, одновременно ублажая себя. Об этом сообщает e1.ru, опросивший школьниц.

«Я повернула голову в сторону этой машины и увидела, как оттуда выходит мужчина, примерно лет 30–40. Он направился в нашу сторону <...> Я пригляделась и увидела, что он идет полностью обнаженный и занимается самоудовлетворением, глядя на нас. К счастью, мужчина не успел зайти за нами», — рассказала одна из них.

Отмечается, что девушки возвращались домой в четыре утра. На опубликованных кадрах видно, как голый мужчина выходит из машины, затем идет вдоль забора, а после обратно возвращается к авто и уезжает.

До этого в Екатеринбурге женщина разделась догола и кидалась на автомобили. Инцидент произошел на перекресте улиц Космонавтов и Индустрии. Отмечается, что женщина в невменяемом состоянии сняла с себя всю одежду и села на асфальт, мешая проезду машин. Также она бросалась грудью на автомобили. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу порядка. О том, что стало причиной такого поведения на дороге, не сообщается.

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