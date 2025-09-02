На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Беглов сменил руководство двух районов Санкт-Петербурга

В Петербурге назначили новое руководство Адмиралтейского и Колпинского районов
Алексей Даничев/РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых глав Колпинского и Адмиралтейского районов города. Об этом сообщается на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Главой администрации Адмиралтейского района стал Дмитрий Вакушин, а Колпинского района — Николай Гордей.

Вакушин ранее занимал пост заместителя главы администрации Адмиралтейского района, а Гордей — первого заместителя главы администрации Колпинского района. О новых назначениях Беглов сообщил 2 сентября перед началом рабочего совещания с членами городского правительства. Согласно распоряжению главы города, Гордей и Вакушин приступят к исполнению своих новых обязанностей с 3 сентября.

В начале августа сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга приступила к тестированию нейросети, разработанной Национальным исследовательским университетом ИТМО, для отбора кандидатов на государственную службу. На начальном этапе искусственный интеллект проходит обучение на кандидатах, претендующих на включение в молодежный кадровый резерв.

Ранее в Петербурге появилась площадь Хошимина.

