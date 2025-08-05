В Санкт-Петербурге чиновников будет отбирать искусственный интеллект

В Петербурге тестируют нейросеть для отбора кандидатов на госслужбу

Администрация Санкт-Петербурга приступила к тестированию нейросети, разработанной Национальным исследовательским университетом ИТМО, для отбора кандидатов на государственную службу. На начальном этапе искусственный интеллект (ИИ) проходит обучение на кандидатах, претендующих на включение в молодежный кадровый резерв, пишет «Коммерсантъ».

Представители Смольного заявляют, что данный проект является первым опытом внедрения ИИ в сферу управления кадрами, при этом подчеркивается, что в течение последних двух лет в решении кадровых вопросов чиновникам оказывает помощь робот «Геннадий».

Администрация города планирует использовать нейросеть для снижения нагрузки на административный ресурс. Кандидаты, заинтересованные в поступлении на госслужбу, подают анкету для включения в молодежный кадровый резерв. ИИ проверяет корректность заполнения анкеты и выявляет несоответствия в биографических данных. В случае обнаружения ошибок, неподтвержденного стажа работы или иных несоответствий анкета возвращается кандидату для внесения исправлений. В случае отсутствия ошибок ИИ направляет анкету в базу данных кадрового резерва. Окончательное решение принимается сотрудником кадровой службы, который проводит повторную проверку анкеты.

До этого Microsoft опубликовала результаты исследования, в котором были проанализированы 40 профессий с точки зрения их уязвимости к внедрению генеративного ИИ. Согласно данным аналитиков, наиболее подверженными влиянию искусственного интеллекта профессиями являются: переводчики, писатели, историки и сотрудники служб клиентской поддержки.

Ранее Маск допустил, что люди станут частью симуляции, когда появится универсальный ИИ.