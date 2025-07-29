В Петербурге появилась площадь Хошимина

В Санкт-Петербурге 29 июля состоялась церемония открытия площади Хошимина, первого президента Вьетнама. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба городской администрации.

«Площадь Хошимина — символ преемственности поколений, нашей готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом на уровне городов-побратимов <...>. Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия», — сказал после возложения цветов губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ходе церемонии открытия прозвучали российский и вьетнамский гимны. Кроме того, артисты из Вьетнама представили творческие номера, включая танец лотоса.

27 июля министр обороны России Андрей Белоусов открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, тем самым заложив аллею морской славы.

По словам Белоусова, Ушаков был непревзойденным морским стратегом, победы которого показали всему миру силу духа и мощь русского флота.

Ранее в Сиднее открыли памятник Пушкину.