На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель президента РФ рассказал о безвизовом режиме для китайцев

Титов: безвизовый режим между РФ и КНР предполагает эту меру и для китайцев
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Соглашение о безвизовом режиме между Москвой и Пекином предполагает аналогичную меру и для китайских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Он отметил, что теперь россияне могут летать или ездить в азиатскую республику без визы. Имея обычный загранпаспорт, они могут находиться на территории КНР в течение 30 дней.

«Для китайцев в РФ, разумеется, порядок аналогичный. Спасибо межгосударственному соглашению, о котором только что стало известно», — сказал Титов.

По его мнению, россияне выиграют больше от нового безвизового режима. Специальный представитель президента пояснил, что между РФ и КНР и прежде действовал безвизовый порядок для группового туристического сообщения. При этом именно китайцы больше склонны путешествовать в составе групп.

«Наши же люди порой склонны к индивидуальным приключениям, и теперь для этого все препоны сняты», — подчеркнул Титов.

2 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут пробный безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, подорожают ли авиабилеты в КНР на фоне введения безвизового режима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами