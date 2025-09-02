Спецпредставитель президента РФ рассказал о безвизовом режиме для китайцев

Титов: безвизовый режим между РФ и КНР предполагает эту меру и для китайцев

Соглашение о безвизовом режиме между Москвой и Пекином предполагает аналогичную меру и для китайских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Он отметил, что теперь россияне могут летать или ездить в азиатскую республику без визы. Имея обычный загранпаспорт, они могут находиться на территории КНР в течение 30 дней.

«Для китайцев в РФ, разумеется, порядок аналогичный. Спасибо межгосударственному соглашению, о котором только что стало известно», — сказал Титов.

По его мнению, россияне выиграют больше от нового безвизового режима. Специальный представитель президента пояснил, что между РФ и КНР и прежде действовал безвизовый порядок для группового туристического сообщения. При этом именно китайцы больше склонны путешествовать в составе групп.

«Наши же люди порой склонны к индивидуальным приключениям, и теперь для этого все препоны сняты», — подчеркнул Титов.

2 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут пробный безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, подорожают ли авиабилеты в КНР на фоне введения безвизового режима.