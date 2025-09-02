В АТОР рассказали, подорожают ли билеты в Китай из-за отмены виз

Цены на авиабилеты в Китай после введения безвизового режима для россиян не подорожают, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян. Однако он не исключил всплесков цен на авиабилеты.

«Мы не ожидаем роста стоимости перевозок. Спрос россиян на поездки в Китай вырастет на 30—40% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, в основном на материк. Это связано с тем, что на российском рынке представлено большое количество китайской перевозки. Наши перевозчики имеют широкое покрытие в разных странах, включая Китай. Возрастающий турпоток всегда приводит к конкуренции между авиакомпаниями, что сдерживает рост цен на билеты. Возможны спекулятивные всплески цен на авиабилеты, связанные с пиковым спросом россиян на поездки в Китай — например, в праздники и после отмены виз», — отметил Мурадян.

Он добавил, что отмена виз для россиян в Китае позволит еще больше развить деловой туризм, откроет жителям удаленных регионов возможность для поездок в Китай в качестве туристов.

«Здесь надо понимать, что Хайнань — популярный пляжный курорт в Китае — от нововведения не выиграет, потому что он и ранее был безвизовым», — заключил Мурадян.

С 15 сентября Китай запускает пробный безвизовый режим для россиян, сообщили в МИД КНР 2 сентября. Владельцы обычных загранпаспортов смогут находиться на территории страны без визы до 30 суток. Режим будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года. Мера направлена на упрощение взаимных поездок и развитие туризма, подчеркнули в ведомстве. Одновременно Пекин расширил перечень государств, граждане которых также смогут въезжать в КНР без виз.

