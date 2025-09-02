В РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России

Число россиян, посетивших Китай, до конца года может вырасти вдвое, заявил «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин. По словам эксперта, этому будет способствовать введение КНР безвизового режима.

«Данное решение, на наш взгляд, влечет увеличение туристического потока из России на материковый Китай на 30—40%. Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление. За первое полугодие этого года страну посетили, по данным ФСБ, более 1 млн туристов из России. Общая цифра может достичь по итогам года свыше 2 млн. Удобная транспортная доступность, большая полетная программа из различных городов тоже этому способствует. Пакетные туры, особенно на остров Хайнань, конкурируют с другими странами, и в рейтинге выезда Китай сейчас занимает третье место после Турции и ОАЭ. Средний чек стартует от 45 тыс. руб. за авиабилет туда-обратно. В рамках турпакета туры тоже есть по очень доступным ценам — в диапазоне 200—250 тыс. руб. на двоих на неделю, включая перелет», — сказал Горин.

До этого представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что власти страны с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Помимо этого, для содействия взаимным поездкам Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта.

Ранее Россия и Иордания заключили соглашение о взаимной отмене виз.