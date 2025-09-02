На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Столичный суд запретил брать на работу разнорабочими «только славян»

Суд в Москве запретил набирать на работу хлебопеком и разнорабочим только славян
true
true
true
close
Shutterstock

Симоновский суд Москвы запретил набирать на работу хлебопеком, упаковщиком конфет и разнорабочим только славян. Об этом сказано в решении суда, передает ТАСС.

Так, на сайте «Купипродай» было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков «исключительно славянского происхождения». Публикации обнаружили сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство направило в суд административный иск с требованием блокировки этих интернет-публикаций. К настоящему времени эти объявления уже удалены.

В суде подчеркнули, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена российским законодательством.

В конце апреля в Москве суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации в соцсети «ВКонтакте», в которых ищут бригады, строителей и работников на демонтаж. В этих публикациях есть фраза «только славяне». Суд указал, что законом запрещена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку.

В мае этого года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма.

Ранее суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами