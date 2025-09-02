Столичный суд запретил брать на работу разнорабочими «только славян»

Суд в Москве запретил набирать на работу хлебопеком и разнорабочим только славян

Симоновский суд Москвы запретил набирать на работу хлебопеком, упаковщиком конфет и разнорабочим только славян. Об этом сказано в решении суда, передает ТАСС.

Так, на сайте «Купипродай» было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков «исключительно славянского происхождения». Публикации обнаружили сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство направило в суд административный иск с требованием блокировки этих интернет-публикаций. К настоящему времени эти объявления уже удалены.

В суде подчеркнули, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена российским законодательством.

В конце апреля в Москве суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации в соцсети «ВКонтакте», в которых ищут бригады, строителей и работников на демонтаж. В этих публикациях есть фраза «только славяне». Суд указал, что законом запрещена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку.

В мае этого года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма.

Ранее суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам.