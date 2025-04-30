В Москве суды запретили нанимать на работу «только славян»

В Москве суды запретили объявления о найме на работу «только для славян»

В Москве суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации в соцсети «ВКонтакте», в которых ищут бригады, строителей и работников на демонтаж. В этих публикациях есть фраза «только славяне». Суд указал, что законом запрещена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку.

В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара-пекаря блинов все с данной пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.

Под запрет также попала публикация с формулировкой «для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности» на сайте с кастингами.

Решения по искам были вынесены в феврале-марте текущего года, в каждом случае информация была запрещена к распространению.

До этого Солнцевский суд Москвы вынес около десяти решений о запрете таких объявлений. Все они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок. Например, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о наборе актеров для съемки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге. В постах отмечали, что ищут мужчин и женщин «европейской и славянской внешности».

Ранее эксперт объяснил запрет объявлений с формулировкой «только для славян».