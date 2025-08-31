На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве запретил объявления с критерием «только славяне»

Суд признал дискриминационными вакансии для домработницы и начальника охраны
Shutterstock

Никулинский районный суд Москвы в мае этого года удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В первом случае речь шла о вакансии домработницы в трехкомнатную квартиру, где одним из критериев был указан пункт «кандидат должен быть славянином». Суд признал это дискриминацией по национальному признаку и внес web-страницу с объявлением в перечень запрещенных к распространению.

Во втором случае требование «только для славян» содержалось в вакансии начальника охраны объектов. Этот иск прокуратуры суд также удовлетворил, запретив распространение объявления.

В конце апреля в Москве суды по просьбе прокуроров запретили объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Так, в одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации в соцсети «ВКонтакте», в которых ищут бригады, строителей и работников на демонтаж. В этих публикациях есть фраза «только славяне». Суд указал, что законом запрещена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку.

В другом иске дискриминацию усмотрели на сайте с объявлениями, где была размещена вакансия повара — пекаря блинов с данной пометкой. Еще одно административное дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни для ребенка при наличии у соискателя только славянской внешности.

Ранее суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам.

