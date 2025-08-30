На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам

Суд Москвы запретил дискриминационные объявления о сдаче жилья
Константин Чалабов/РИА Новости

Суд в Москве посчитал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить распространение такой информации в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы инстанции.

Согласно судебным материалам, на российской платформе были опубликованы объявления о сдаче жилья с формулировками «Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян», содержащие признаки дискриминации на основе национальности и религии.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет» на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в решении суда.

На прошлой неделе стало известно, что суд в РФ запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Это произошло после того, как в июле Останкинский районный суд столицы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. Среди них была статья на «Пикабу» (сейчас удалена), тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут на мем — цитату и кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш», где о них говорит герой Стивена Грэма.

Ранее пост с призывом истреблять цыган стоил россиянке 10 тыс. рублей.

