В Москве задержали руководителей крупнейшего в России объединения строителей

«Ъ»: в Москве руководство НОСТРОЙ задержали за коммерческий подкуп
Depositphotos

В Москве задержали главу ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Мужчин обвинили в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания их вины им грозит до девяти лет лишения свободы и штраф до 40-кратной суммы подкупа. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.

В организации подтвердили «Ъ» задержание руководства. На данный момент ведутся оперативные мероприятия, другой информацией НОСТРОЙ не располагает.

НОСТРОЙ является крупнейшим объединением саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний.

До этого в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего первого вице-мэра города Щучье в Курганской области Сергея Белова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2020 году Белов, будучи вице-мэром, незаконно передал в собственность сотрудников городской администрации семь муниципальных квартир. Это жилье предназначалось людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Ущерб бюджету от действий чиновника превысил 17 млн рублей.

Ранее в Брянской области задержали заместителя губернатора Николая Симоненко.

