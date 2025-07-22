«Зубы дракона» не отпускают чиновников. Теперь задержали брянского вице-губернатора Симоненко

В Брянской области задержали заместителя губернатора Николая Симоненко. Его подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения – «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превышает 818 млн рублей. Симоненко этапируют в Москву, там его ждет суд. Ранее аналогичные нарушения были выявлены в других приграничных территориях – в Курской и Белгородской областях.

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах на фоне хищения бюджетных средств при строительстве фортификаций, выяснил ТАСС в правоохранительных органах.

«По факту хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области с использованием своего служебного положения в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями)», — сказал источник агентства.

Директора Управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу также подозревают в совершении данного преступления. По данным агентства, Симоненко отправят в Москву, где его ждет суд по избранию меры пресечения. Сумма ущерба превышает 818 млн рублей. Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы, вероятно, около трех лет он также не сможет занимать определенные должности.

В доме и на работе Симоненко уже прошли обыски, в них приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ. Telegram-канал Mash сообщает, что причиной следственных действия стала пропажа фортификационных сооружений на границе с Украиной — так называемых «зубов дракона». По одной из версий, их либо не поставили в нужном количестве, либо украли после установки.

«Муж был бледный, но держался», — прокомментировала обыски супруга чиновника Ольга, пишет «Царьград».

Дело Симоненко

По предварительным данным, Симоненко отвечал за координацию работы департамента строительства Брянской области. Ведомству выделили 1,4 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений в приграничье. Принимать работы и заключать контракты должно было бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта», которым руководит Жура.

«Установлено, что Симоненко, Жура и их соучастники, зная о том, что подрядчиком работы по строительству фортификации выполнены не в полном объеме, злоупотребляя положением, осуществили его приемку, чем нанесли материальный ущерб бюджету», — заявил источник ТАСС.

Прокуратура Брянской области в арбитражном суде требует признать ничтожными условий контрактов на строительство фортификационных сооружений с компаниями ООО «Водоканал Дубровский» и ООО «Строй-Ком», что в свою очередь ведет к возврату денег. Также прокуратура подала иски к Управлению капитального строительства Брянской области.

Все заседания проходят в закрытом режиме.

Биография Симоненко

Симоненко родился в 1959 году в селе Глинное Клинцовского района Брянской области. После окончания школы он устроился трактористом, затем ушел в армию, а после возвращения продолжил заниматься сельским хозяйством и стал директором совхоза «Глинное». Однако в середине 90-х он решил поменять карьеру и устроился на государственную службу. Он занимал руководящие позиции сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ Брянской области.

В 2003 году Симоненко стал заместителем губернатора. В 2021 году его назначили врио замгубернатора.

Симоненко признали заслуженным работником сельского хозяйства России, он лауреат Государственной премии РФ. Также чиновник — кандидат сельскохозяйственных наук. Его уже обвиняли в мошенничестве, но в итоге отпустили.

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Правительство выделило средства на строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах: в Брянской, Курской и Белгородской областях. Следствие выяснило, что во всех трех регионах были хищения, а сами сооружения возводили недобросовестно. Так, 22 июля суд отправил под стражу бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных. Чиновников обвинили в растрате. По версии следствия, они заключили контракты с подрядчиками, которые не собирались возводить качественные фортификации, а затем формально приняли работу. В деле также замешан вице-губернатор Рустэм Зайнуллин.

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Сотрудники правоохранительных органов считают, что к подобному делу в Курской области причастны два бывших губернатора Алексей Смирнов и Роман Старовойт (есть версия, что узнав о преследовании, он совершил самоубийство), а также их подчиненные. Регион пострадал от вторжения ВСУ: фортификации на границе разваливались под дождем и снегом, они были не в состоянии сдержать технику ВСУ, писал «Коммерсантъ».