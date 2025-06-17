В Москве ФСБ задержала курганского экс-чиновника

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего первого вице-мэра города Щучье в Курганской области Сергея Белова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд в Кургане избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2020 году Белов, исполняя обязанности мэра Щучьего, незаконно передал сотрудникам городской администрации семь муниципальных квартир. Данное жилье предназначалось для людей, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Чиновник передал квартиры госслужащим, не стоявшим на учете, и причинил ущерб бюджету на сумму более 17 млн рублей.

До этого сообщалось, что мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн руб. ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе.

Ранее экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей.