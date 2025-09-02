В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали более 20 человек

Минздрав: 22 человека госпитализировали после ДТП с автобусом в Приамурье

В Амурской области после ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем госпитализировали 22 человека, включая четырех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«За медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Также госпитализированы трое пострадавших детей, еще один ребенок получает лечение амбулаторно.

Авария произошла утром во вторник на седьмом километре автодороги «Благовещенск-Свободный» в Благовещенском округе. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco.

Прокуратура региона и следственный комитет проводят проверку по факту аварии.

До этого в Калининграде водитель маршрутки отвлекся на телефон и попал в ДТП, в результате чего его машина столкнулась с другим маршрутным такси и пострадали семь человек.

Инцидент произошел на Интернациональной улице. По предварительным данным, одно из транспортных средств вылетело на встречную полосу и врезалось в микроавтобус. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее на Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки.