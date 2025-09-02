На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали более 20 человек

Минздрав: 22 человека госпитализировали после ДТП с автобусом в Приамурье
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Амурской области после ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем госпитализировали 22 человека, включая четырех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«За медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Также госпитализированы трое пострадавших детей, еще один ребенок получает лечение амбулаторно.

Авария произошла утром во вторник на седьмом километре автодороги «Благовещенск-Свободный» в Благовещенском округе. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco.

Прокуратура региона и следственный комитет проводят проверку по факту аварии.

До этого в Калининграде водитель маршрутки отвлекся на телефон и попал в ДТП, в результате чего его машина столкнулась с другим маршрутным такси и пострадали семь человек.

Инцидент произошел на Интернациональной улице. По предварительным данным, одно из транспортных средств вылетело на встречную полосу и врезалось в микроавтобус. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее на Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами