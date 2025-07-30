На Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки

На Кубани произошло ДТП с мотоциклом, три человека не выжили

В Краснодарском крае произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на трассе Краснодар – Верхнебаканский. По данным полиции, мужчина за рублем ВАЗ на повороте не уступил дорогу мотоциклу марки Yamaha.

В результате произошла крупная авария. На кадрах с места заметно, что передняя часть автомобиля смяло, серьезные повреждения можно заметить и на транспортном средстве второго участника.

В результате в больницу попали водитель машины и два его пассажира, а также пассажирка мотоциклиста, но спасти ее не удалось. Мужчина за рублем автомобиля и 18-летняя девушка, находившаяся в автомобиле, не выжили.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Архангельской области автомобиль протаранил мотоцикл, поворачивая налево. В результате мужчина вылетел с проезжей части.

Ранее мотоцикл с приморцем вспыхнул на ходу и попал на видео.