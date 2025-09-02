Маршрутка попала в лобовое ДТП в Амурской области

Маршрутное такси Iveco попало в лобовое ДТП с легковым автомобилем Toyota Crown в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале местного управления ГИБДД.

ЧП произошло около 9 часов утра (3 часа ночи по мск) в Благовещенском округе на седьмом километре трассы «Благовещенск-Свободный». В результате несчастного случая пострадали 19 человек, среди которых четверо детей. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

Врачи скорой помощи, спасатели МЧС и сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия.

До этого в Калининграде водитель маршрутки отвлекся на телефон и попал в ДТП, в результате чего его машина столкнулась с другим маршрутным такси и пострадали семь человек.

Инцидент произошел на Интернациональной улице. По предварительным данным, одно из транспортных средств вылетело на встречную полосу и врезалось в микроавтобус. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее мршрутка с шестью пассажирами перевернулась при ДТП на Кубани.