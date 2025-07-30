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В Калининграде водитель маршрутки отвлекся на телефон и попал в ДТП, 7 человек пострадали

В Калининграде 7 человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток
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Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием двух маршруток. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на Интернациональной улице. По предварительным данным, одно из транспортных средств вылетело на встречную полосу и врезалось в микроавтобус.

«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семи гражданам», – сообщается в публикации.

Информация о характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.

На кадрах с места заметно, что оба транспортных средства серьезно пострадали.

После того, как информация об аварии появилась в местных пабликах, следователи организовали проверку. По их данным, первый участник ДТП мог отвлечься на телефон и таким образом спровоцировать аварию.

«В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие», – рассказали в ведомстве.

На месте также работали сотрудники МВД.

Ранее на Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

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