Названы лучшие места для осенних поездок по России

Shutterstock

Большинство россиян считают осень самым комфортным по погоде временем для путешествий – об этом сообщил 81% участников соответствующего опроса. Еще 42% жителей считают, что в это время нет ажиотажа, поэтому добраться до желанного места отдыха легче, а 39% назвали плюсом поездок осенью более низкие цены, чем летом, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Говоря о конкретных местах, где стоит побывать в осеннее время, 60% респондентов назвали Алтай, чуть меньше (58%) Карелию и 36% выбрали Калининград. Поехать в это время года в Кисловодск или на Байкал хотели бы по 30% россиян.

Далее в рейтинге наиболее востребованных для осенних путешествий мест следуют Петербург и Ленинградская область (27%), Минводы (29%), Пятигорск (28%). Многие выбрали также Суздаль и Карачаево-Черкесию (по 24%). Казань и Адыгею назвали лучшими местами для поездок осенью 23% россиян, многие также выбрали Плёс, Ярославль и Владивосток.

В рейтинг популярных мест вошли также Красноярский край (18%), Москва и Московская область (17%). В Башкортостан хотели бы отправиться 15% россиян, в Екатеринбург – 11%.

Что касается наиболее удобного способа передвижения, то 58% опрошенных россиян заявили, что отправились бы в поездку на автомобиле.

Исследование аналитиков «Работы.ру» в партнёрстве с сервисами «СберАвто» и «Ситидрайв» подготовлено на основе опроса более 3,2 тыс. жителей всех регионов России.

До этого аналитики «Яндекс Путешествий» также отметили, что горный Алтай – это одно из лучших направлений в России для путешествий в осеннее время, возглавившее соответствующий рейтинг. В это время года здесь рекомендуется обратить внимание на Чуйский тракт, осмотреть Гейзерное озеро с бирюзовой водой, причем в октябре все это выглядит спокойнее, чем в разгар туристического сезона, отмечают эксперты.

Ранее были названы лучшие автомобили для путешествий.

