Названы пять лучших регионов России для путешествий осенью

Горный Алтай – это одно из лучших направлений в России для путешествий в осеннее время, возглавившее соответствующий рейтинг. В это время года здесь рекомендуется обратить внимание на Чуйский тракт, осмотреть Гейзерное озеро с бирюзовой водой, причем в октябре все это выглядит спокойнее, чем в разгар туристического сезона, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Яндекс Путешествий».

Отметим, что осенью можно отправиться в заграничное путешествие – так, любителям экзотики советуют поехать в Китай на праздник Луны, главные торжества которого приходятся на 6 октября, пишет газета «Известия». Желающим сбежать от осенней хандры можно также слетать в ЮАР, где в ноябре цветут сады, а температура держится на комфортных +22 градусах.

Что касается рейтинга российских направлений, то после Алтая на второе место эксперты поместили Архангельскую область, которая осенью поражает путешественников выразительной архитектурой на фоне желтой листвы. Здесь советуют побывать в Кенозерском национальном парке, посетить водную экскурсию по Кенозеру.

На третьем месте расположилась Карелия, которая осенью впечатляет сотнями озер и лесов в ярких тонах. Аналитики советуют обратить внимание на Рускеальский мраморный каньон с водопадами и канатной дорогой, посетить острова Кижи и Валаам.

Далее в рейтинге следует Чечня, которая в это время года удивляет горами с мягким светом, приятной прохладой, скалами на фоне красной и желтой листвы. Также в рейтинг вошел Красноярский край, куда аналитики советуют съездить осенью, когда туристический поток снижается, а места становятся более уединенными. Так, рекомендуют посетить озеро Горных Духов, пик Зуб Дракона, Висячий камень и национальный парк «Красноярские Столбы».

