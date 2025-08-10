Названы лучшие автомобили для путешествий

Эксперты сервиса «Автокод» назвали порталу «Автоновости дня» лучшие автомобили с пробегом для путешествий в бюджете до 2 млн рублей.

«Первым в списке оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Одно из главных его достоинств — богатое оснащение, где в числе прочего есть климат-контроль, современная мультимедийная система и панорамная крыша», — сообщили эксперты «Автокода».

На втором месте находится Mitsubishi Outlander третьего поколения. Автомобиль отличается высоким дорожным просветом и просторным салоном. Третьим стал кроссовер Nissan Qashqai второго поколения. Он обладает выгодным соотношением качества, потребительских свойств и цены.

В топ-5 также попал хетчбэк Volkswagen Golf седьмого поколения и лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Автомобили отличаются продуманной эргономикой и экономичными двигателями.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

