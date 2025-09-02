В Забайкальском крае за государственную измену задержали местного жителя

ФСБ: в Забайкалье за госизмену и призывы к терроризму задержан местный житель

В Забайкальском крае за государственную измену и призывы к терроризму задержали 33-летнего местного жителя. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по региону.

Задержанный публично призывал в интернете к совершению терактов на территории России. Кроме того, он, действуя по заданию спецслужб Украины, собирал и передавал их представителю контактные данные российских военнослужащих и персональные данные своих коллег, которые поддерживают проведение специальной военной операции.

Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о государственной измене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

29 августа стало известно, что в Ярославской области двоих россиян арестовали по обвинению в госизмене.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее суд приговорил крымчанку к длительному заключению за госизмену.