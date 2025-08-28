«По дурости»: жительница Рязани объяснила, почему помогала Украине

Жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ними в контакт. <...> и по какой-то дурости отправила военным службам Украины. Конечно, я сделала глупость, за что теперь буду отвечать», — сказала женщина.

По словам осужденной, она поддерживала контакт с человеком по имени Слава, который впоследствии оказался украинским агентом. Кроме того, украинские агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Женщина была осуждена 28 августа на пять лет за попытки собрать для военной разведки Украины сведения, способные навредить безопасности России.

27 августа Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя, признанного виновным в государственной измене, к 13 годам лишения свободы. В прокуратуре региона рассказали, что на скамье подсудимых оказался 46-летний Владимир Бережной.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.